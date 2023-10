Pädo-Kunst in unseren Parlamenten?

In mehreren Dokus informierte Kla.TV unvorstellbare Verbrechen an Kindern durch einflussreiche Kreise. Nun tauchen in der Öffentlichkeit verstörende Kunstwerke auf, die einen deutlichen Bezug zu Opferschilderungen haben. Dienen EU-Parlament, Deutscher Bundestag und Kunstsammlung des belgischen Staates als prominente Bühne für pädokriminelle Kunst?! Seit den 80er Jahren mehren sich Zeugenberichte über weit verbreiteten Kindesmissbrauch durch einflussreiche Kreise, oft auch satanisch-rituele. Opfer, Therapeuten, Lehrer, Polizisten berichten immer wieder über unvorstellbare Verbrechen, die durch pädokriminelle Zirkel an Kindern und Kleinstkindern verübt werden.

Typisch seien: Sexueller Missbrauch, Kinderprostitution und Kinderpornografie, Folter, Snuff-Video-Produktionen [Snuff Videos: filmische Aufzeichnung von Morden, häufig in Verbindung mit Missbrauch, zur Unterhaltung oder sexuellen Erregung], Teilnahme an rituellen Handlungen einschließlich Menschenopferungen, Kannibalismus und andere für den Normalbürger unfassbare Praktiken...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV