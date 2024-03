Sellner: Taurus Theorien: Leak von CIA oder Bundeswehr?

Beim Taurus-Skandal war nicht nur bedenklich was gesagt wurde, sondern besonders das, was man nicht gesagt hat. Denn kein einziges Mal wurde bei der Planung eines direkten Angriffes auf Russland die Frage gestellt, was das für die Sicherheit Deutschlands bedeutet. Ob die Politik und das Militär damit ihren Eid am deutschen Volk gebrochen haben, analysiert unser COMPACT-Kolumnist Martin Sellner und erläutert einige alternative Theorien zur Herkunft des Leaks.

Quelle: Jürgen Elsässer