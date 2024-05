Wilders an der Macht: Jetzt schiebt er knallhart ab!

In ganz Europa sind patriotische Parteien auf dem Vormarsch. Auch in der Niederlande konnte Geert Wilders nach seinem Wahlsieg nun zur Überraschung vieler, tatsächlich eine Regierung bilden, jedoch ohne selbst Ministerpräsident zu werden. Wie clever Wilders den Mainstream ausspielte, ob und welche Eingeständnisse er dafür machen musste und was diese neue Regierung für Europa und auch Deutschland bedeutet, erfahren Sie jetzt von Paul Klemm und Falko Looff.

Quelle: COMPACT-TV