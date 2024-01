2024 – Durchbruch der Patrioten!

Die AfD-Umfragewerte schossen 2023 durch die Decke, zuletzt kam noch der Oberbürgermeister-Sieg in Pirna dazu. 2024 stehen entscheidende Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg an – da gibt es Aussichten sogar auf die absolute Mehrheit, auf die Übernahme der Regierung: Björn Höcke als Ministerpräsident in Thüringen!

Über Chancen und Gefahren diskutieren Oliver Kirchner (AfD-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt) und Chefredakteur Jürgen Elsässer. Quelle: COMPACT-TV