Kayvan (Ken Jebsen): Trau dich endlich! Es ist egal, was andere von dir denken!

Was, wenn dein ganzes Leben auf einer Lüge basiert? Wenn du nicht der bist, für den du dich hältst – sondern das Produkt eines Systems, das dich seit deiner Geburt geformt hat? Ich spreche heute mit Kayvan, den viele noch als Ken Jebsen kennen. Doch KenFM ist Geschichte. Warum? Weil er erkannt hat, dass die größte Illusion nicht in den Medien oder der Politik liegt – sondern in uns selbst. Wir sind darauf trainiert, in Schubladen zu denken, uns in Ideologien zu verlieren und unsere Freiheit mit einem System zu verwechseln, das uns klein hält. Angst, Kontrolle, Identität – all das sind Werkzeuge, die uns gefangen halten. Die wahre Frage ist nicht, was dort draußen passiert. Die wahre Frage ist: Wer bist du wirklich?

Kayvan hat sich aus dem öffentlichen Kampf zurückgezogen. Weil er gemerkt hat, dass Aufklärung allein nicht reicht. Weil wahre Freiheit nichts mit Politik zu tun hat. Weil jeder von uns seinen eigenen Käfig gebaut hat – und nur selbst wieder aus ihm ausreißen kann.



Wir sprechen darüber, wie Angst uns manipuliert, warum wir unbewusst in alten Mustern feststecken und was wirklich hinter der Idee steckt, „frei“ zu sein. Hast du dein Leben lang nach Antworten gesucht? Jetzt ist es endlich Zeit, die richtigen Fragen zu stellen. Schau dir diesen Weckruf an! Quelle: Matthias Langwasser