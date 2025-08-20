Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dialog Deutschland-China: Heute mit Dr. Huang Mei: Deutsch-chinesische Kunst- und Jugendarbeit

Dialog Deutschland-China: Heute mit Dr. Huang Mei: Deutsch-chinesische Kunst- und Jugendarbeit

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 14:40 durch Sanjo Babić
Als junge Pädagogin brachte Frau Dr. Huang Mei 500 junge Chinesen zur Expo 2000 nach Hannover. Daraufhin gründete sie die jährlich stattfindenden deutsch-chinesischen Jugendtage. Sie arbeitet auch als Kuratorin und stellte zahlreiche deutsche expressionistische Künstler in China aus. Trotz ihrer schweren Krebserkrankung arbeitete sie stets diszipliniert weiter – ein Vermächtnis ihrer väterlichen Erziehung. Während der Corona-Pandemie begann sie, ihr persönliches Leiden aufzuarbeiten, und wurde selbst zur Künstlerin und beachteten Buchautorin. Das Interview führte der Journalist und Auslandskorrespondent Stephan Ossenkopp.

Hier der Link zur Substack-Website von Stephan Ossenkopp: https://ossenkopp.substack.com/

Quelle: apolut

