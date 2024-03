Widersprüche

Ei wie schön, morgen ist Ostern! Endlich die ersten warmen Sonnenstrahlen und die Leute fahren in den Skiurlaub...? Irgendwie widersprüchlich. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, aber den rosa Tütü der Nationalelf soll künftig Nike produzieren? Irgendwie widersprüchlich. Aber wen wunderts noch in dieser BRD? Freddy jedenfalls nicht. Ihm ist nur ein wenig... übel.

Quelle: COMPACT-TV