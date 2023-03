NEO: Eilt: Der Krieg ist vorbei

Augenscheinlich sieht es so aus, dass das zwangsfinanzierte GEZ-System zusammenbricht. Was tatsächlich für ein Plan dahinter steckt und warum jeder Einzelne davon betroffen sein wird, erfahrt ihr in diesem neuen Video. Dies berichtet der renommierte Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO