Dialog Deutschland-China: Heute mit Michael Schumann: Brückenbauer für wirtschaftliche Beziehungen

Michael Schumann erhielt kürzlich die höchste Auszeichnung, die einem ausländischen Experten in der chinesischen Provinz Hebei verliehen wird. Hebei ist Partnerprovinz des Bundeslandes Brandenburg. Schumann bemüht sich um den Austausch mit Experten, Städten, Gemeinden und Unternehmern. Ursprünglich wollte er sich 2010 nur für zwei Wochen in China aufhalten, um deutsche Technik bei der Expo in Shanghai auszustellen. Daraus wurden dann fünf Jahre. Er sagt, Deutschland sei für Chinesen immer noch ein Ort der Inspiration. Oft übersehen wir die vielen Berührungspunkte und Erfolgsgeschichten.

Das Interview führte der Journalist und Auslandskorrespondent Stephan Ossenkopp. Hier der Link zur Substack-Website von Stephan Ossenkopp: https://ossenkopp.substack.com/ Quelle: apolut