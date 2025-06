Zur Amtseinführung am 20.1.2025: Welchen Fahrplan lassen Trumps Wahl und Kabinett II zu?

Obwohl die US-Geheimdienste kürzlich bestätigten, dass derzeit keine Hinweise darauf vorliegen, dass die iranische Führung den Besitz von Atomwaffen anstrebt, startete Israel in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2025 eine großangelegte Operation auf den Iran. Rund 200 Kampfjets trafen mehr als 100 Ziele, Militär- und Atomanlagen, aber auch Wohngebiete. Der Iran sprach von 78 Toten allein in Teheran und von über 300 Verletzten insgesamt. Handelte es sich hier wirklich um «dringenden Handlungsbedarf» oder stecken ganz andere Gründe dahinter?

Bereits in der Sendung vom 18. Januar 2025 zur Amtseinführung Trumps zeigte Kla.TV einen möglichen Fahrplan auf, in dem die Eskalation mit dem Iran eine erhebliche Rolle spielt und ein Kriegsschauplatz im Nahen und Fernen Osten prognostiziert wird. Antworten auf den Krieg zwischen Israel und Iran – wozu und warum und welche Rolle Trump dabei spielt – finden Sie in dieser Sendung. [weiterlesen]



Quelle: Kla.TV