Impfbanane, mRNA-Salat & mehr: Unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel?! (von Ivo Sasek)

Die Entwicklungen für eine unbewusste Zwangsimpfung durch Nahrungsmittel sind in vollem Gange. Bill Gates, die WHO und eine ganze Reihe von Universitäten sprechen davon, mRNA-Impfstoffe in die Nahrung einzubinden. „Sie werden die Gene dieser Lebensmittel so verändern, dass sie zu mRNA-Impfstoffen werden.“ – Damit wird eine weitere rote Linie überschritten! Kla.TV-Gründer Ivo Sasek präsentiert vor einem internationalen Publikum aus über 45 Ländern seine fundierte Recherche.

Und eines dieser gemeinsamen Probleme, die wir alle haben hier auf der Welt, ist noch schlimmer als der konventionelle Krieg. Und ich weiss, genau diesen Satz können jetzt natürlich unsere geliebten Freunde aus der Ukraine oder Russland gegenwärtig nur sehr schwer verstehen. Aber leider ist es so, es gibt noch eine Gefahr, die noch umfänglicher ist, die noch mehr Menschen trifft. Ihr könnt immerhin heute trotz Krieg hier dabei sein, aber sehr viele Menschen können das nicht mehr. Warum? Weil die Covid-Plandemie eine neue Dimension anstrebt.

Wenn man von Impfzwang und diesen Dingen redet, die Impfgeschädigten, ihr habt das in kla.tv gesehen, diese Tausenden, Millionen Impfgeschädigten, die haben es noch schlimmer, die hat es getroffen, auch für den Rest des Lebens, der Krieg kann mal vorbei sein, ihr Leiden wird nicht vorbei sein, es ist ein lebenslanges Leiden. Und die Covid-Plandemie, ich betone immer das L, Plan, Plandemie strebt einer neuen Dimension entgegen. Und darüber müssen wir heute reden, das gehört zu diesem finsteren Vorhof, durch den ich dich heute führen muss. Schau, wie wir mit kla.tv hundertfach nachgewiesen haben, das steht hinter dem offiziellen Beschluss, alle Menschen der Erde mit mRNA-Giftstoffen durchzuimpfen, ein gezielter Weltentvölkerungsplan. ..[weiterlesen] Quelle: Kla.TV