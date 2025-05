Tech-Elite-Kinder werden von Smartphones, Socials und Games ferngehalten - für alle anderen gilt der Digitalpakt!

Während Tech-Eliten Unsummen in den digitalen Bildungsbereich stecken, dürfen ihre eigenen Kinder keine Smartphones oder Tablets nutzen. Ja, Gates, Jobs und Zuckerberg kennen die Gefahren von Socials, Games und digitalen Medien, die wie eine Droge bis in den Tod führen können. Doch trotz der Gefahren verfolgt der Digitalpakt der Deutschen eine vollumfängliche digitale Ausstattung bis in die Vorschulen. Auch unsinnige Computerspiele werden vom Bund mit Millionen gefördert. Mit welchem Ziel?

„Computerspielsüchtiger spielt so lange, bis er in Ohnmacht fällt!“



„Würgen bis zum Tod: 13-jähriges Mädchen stirbt bei der Durchführung der TikTok-Blackout-Challenge“ „Kinder im Alter von 8 Jahren machen Nacktfotos von sich und verkaufen sie online“ „Todesdroge „TikTok“ – Wie im sozialen Netzwerk Kinder in den Wahnsinn getrieben werden. Immer mehr Challenges fordern Tote.“ „Minderjährige gelangen problemlos an Militär-Killer-Übungs-Spiele“ Schlagzeilen wie diese nehmen uns in die Verantwortung: Neben all den überaus hilfreichen technischen Möglichkeiten, Arbeitserleichterungen und Innovationen birgt die kaum noch wegzudenkende Digitalisierung aber auch enorme Risiken.

Die Nutzung digitaler Medien beginnt bereits im frühen Kindesalter. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit nutzen bereits 11 % der Dreijährigen das Internet. Mit zunehmendem Alter steigt die Nutzungsdauer drastisch an...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV