5G: Investigativer Filmemacher Klaus Scheidsteger bietet Zensurmedien die Stirn!

Als Insider bezeugt Klaus Scheidsteger in diesem Interview eindrücklich, auf welch krasse Weise die sogenannten Leitmedien zensieren. Scheidsteger zeigt in diesem Interview seinen Weg: Raus aus den Zensurmedien und selber investigativ werden! Auf diese Weise hat Scheidsteger durch seine Filmarbeit Licht in die vom Mainstream verschwiegenen Gefahren der Mobilfunktechnologie gebracht!

Kla.tv: Ich freue mich sehr, dass ich heute den investigativen Filmemacher Klaus Scheidsteger zu einem Interview hier bei Kla.tv begrüßen darf. Herr Scheidsteger, viele unserer Zuschauer kennen Sie noch nicht. Können Sie sich kurz selber vorstellen und etwas zu Ihrem Werdegang erzählen?

Klaus Scheidsteger: Ja, mache ich sehr gerne. Danke für die Einladung zum Interview. Das häuft sich in letzter Zeit. Freut mich natürlich auch. Also ich bin von Hause aus ein Fernsehjournalist eigentlich. Ich hatte Journalistik studiert in der Uni in Dortmund, gehörte damals zum ersten Jahrgang. Und diese neue Ausrichtung meines praxisorientierten Studiums endete dann nach dem Vordiplom in ein Volontariat, was ich beim Westdeutschen Rundfunk in Köln absolvieren konnte. Das war zu einer Zeit, als es noch keine Privatsender gab. Also, das war noch Wunschkonzert für Reporter. Ja, wer eine gute Idee hatte, durfte die auch umsetzen, wurde nicht zensiert oder sonstig. Und das war einfach eine gute Zeit, das waren die Lehrjahre, die ich sehr genossen habe. Und die nächste Entwicklung war dann, als die Privatsender zugelassen wurden, habe ich mit 30 Jahren, 1984, dann eine eigene Filmproduktion gegründet in meiner Heimatstadt Essen. Und habe von dort aus dann internationale News, Reportage, Dokumentarfilm produziert mit der eigenen Technik, dem eigenen Team und das hat sehr viel Spaß gemacht. Eine Zeit lang, bis dann etwa – also ungefähr Mitte der 90er Jahre ging das los, dass man andere Bedingungen antraf. So nach dem Motto, wir wissen jetzt, was der Zuschauer sehen will und hör mal auf mit deinem intellektuellen Quatsch, will keiner sehen...[weiterlesen]

