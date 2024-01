Sonneborn: "Remigration für von der Leyen"

Der deutsche "Hofnarr" des Europaparlamentes, Martin Sonneborn (Die Partei), äußert sich in einer gewohnt unterhaltsamen Wortmeldung zum "Kampf gegen Rechts" und fordert neben einem Verbot von CDU, SPD und Co. auch die Remigration der Präsidentin der Europäischen Kommission. Max Pütz amüsiert sich köstlich.

Quelle: COMPACT-TV