Owe Schattauer: Ähm – eine Frage hätte ich da noch / Folge 27

"Immer wieder sorgt das US-Militär für Schlagzeilen. Zuletzt in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Doch kaum jemand weiß, wie uneingeschränkt die US-Militärmacht bis heute in Deutschland tun und lassen kann, was sie will. Damit zieht sie unseren Staat in eine verhängnisvolle Kriegsdynamik. Die US-Basis in Wiesbaden-Erbenheim spielt dabei aktuell eine besondere Rolle."

Hier der Link zum von mir erwähnten Video: https://m.kla.tv/25042 Münchner „Sicherheits“konferenz 2023: Lasst die Puppen tanzen: Von Hermann Ploppa - apolut.net: https://apolut.net/muenchner-sicherheitskonferenz-2023-lasst-die-puppen-tanzen-von-hermann-ploppa/

