Umfrage-Hoch: Geheimdienst jagt AfD-Jugend!

Die AfD steht so gut da wie nie zu vor und auch Deutschlands Jugend interessiert sich immer stärker für die Alternative. Das hat Konsequenzen. Während die Klimajugend tun und lassen kann was sie will, konzentriert sich der Geheimdienst nun verstärkt auf patriotische Jugendliche.

Wie der Staat die AfD-Jugend bekämpft und wie man damit umgehen muss, das besprechen heute JA-Bundesvorstandsmitglied Anna Leisten und TV-Chef Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV