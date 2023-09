«Andromeda»: Der Brennpunkt

Heute vor einem Jahr fand einer der größten Terroranschläge unserer jüngeren Geschichte statt – der Angriff auf die Nord Stream Pipelines. Im Anschluss zu unserer Reportage «Andromeda», in welcher wir die Mainstream-Theorie der „Andromeda Terror-Jacht“ unter die Lupe nehmen, sprechen nun Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm über weitere und neue Informationen rund um die Lügen über Nord Stream.

Quelle: COMPACT-TV