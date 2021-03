Basta Berlin: Michael Ballweg: „Kein Kuscheln mit Merkel. Freiheitsrechte zurück!“

Der Gründer von Querdenken 711 hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Michael Ballweg begann seinen Protest gegen die Deutschen Corona-Maßnahmen mit einigen Dutzend Menschen in Stuttgart. Daraus wurden dann die Massenproteste in Berlin und unzählige Kundgebungen in ganz Deutschland. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

Nach einer Winterpause will er nun wieder mit Protesten und Demonstrationen starten. Doch wie stark ist Querdenken noch? Benjamin Gollme spricht mit dem Gründer über die hiesige Lockdown-Politik und die Pläne der Bewegung. Außerdem stellen wir die Frage, ob Querdenken strategische Fehler gemacht hat. Und dann war da noch was: Das Saalfeld-Treffen beim von Verfassungsschutz beobachteten „König von Deutschland“ Peter Fitzek. Michael Ballweg sieht keine Fehler. Quelle: SNA News (Deutschland)