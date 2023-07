Der große Polio-Betrug – damals wie auch heute!

Vor über einem Jahrhundert revolutionierte der damals reichste Mann der Welt, Ölbaron John D. Rockefeller, die amerikanische Medizin. Doch nicht zum Guten. Die neuen medizinischen Standards Anfang des 19. Jahrhunderts machten winzige unsichtbare Keime durch einen riesigen Betrug zu den gefährlichsten Feinden der Menschheit. Die fatalen Folgen der kriminellen Machenschaften der Polio-Betrüger von damals verfolgen die Menschheit bis ins Heute.

Ein neuer alter Katastrophenzustand wurde am 9. September 2022 in New York ausgerufen.

Der Staat fordert – Hebammen, Apotheker, Rettungssanitäter und anderes Gesundheitspersonal sowie Kranke, schwache und alte Menschen, Schwangere … sprich eigentlich die gesamte Bevölkerung einschließlich Kindern und Babys – dazu auf, sich Polio-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen verabreichen zu lassen.

Was ist geschehen?

Im Sommer 2022, nachdem die Corona-gebeutelte Menschheit gerade aufatmen möchte, stellen die New Yorker Behörden einen bösen Zusammenhang her. Es handelt sich um einen Fall von Lähmung eines Erwachsenen. Genetische Fragmente im Abwasser sollen angeblich mit Bestandteilen des Polio-Schluckimpfstoffes übereinstimmen. Das veranlasste den New Yorker Gouverneur am 09. September 2022, den Katastrophenzustand über New York auszurufen..[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV