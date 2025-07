Israel-Iran-Krieg – Ein großes Ablenkungsmanöver? Analyse von Ernst Wolff

Wie sind Donald Trumps gegensätzliche Aussagen zum Israel-Iran-Krieg einzuordnen? Laut dem Finanzexperten Ernst Wolff zeigen sie deutlich, dass Trump hin und her geworfen ist zwischen den Kräften, die ihn im Hintergrund steuern. Welche Kräfte das sind, wovon sie gerade ablenken wollen und was das alles für den Mittelstand bedeutet, erfahren Sie in diesem Video.

Wir leben an einer Zeit, die eigentlich ins Guinness-Buch der Rekorde gehört. Also mehr Krisen als wir zur Zeit erleben, hat es ja wahrscheinlich in der Geschichte zuvor nie gegeben. Also wir erleben ja zurzeit ein Chaos, ein unvorstellbares Chaos, und das weltweit.

Also wir erleben riesige Probleme, was diesen Schuldenberg angeht, der weltweit inzwischen auf über 350 Billionen Dollar angewachsen ist, also Schulden, die niemals zurückgezahlt werden können. Wir erleben zurzeit einen Rüstungswettlauf, den sich keiner von uns hätte vorstellen können. Wir alle, die in meinem Alter sind oder auch etwas jünger sind, erinnern sich noch daran, an Zeiten, in denen es hieß, also Abrüstung ist das Allerwichtigste auf der Welt...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV