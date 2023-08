Sellner: Keine Angst vorm AfD-Verbot

Sollte das Undenkbare wirklich wahr werden? Derzeit fordert Saskia Esken, immerhin die Co-Vorsitzende der Kanzlerpartei SPD, ein AfD-Verbot. VS-Chef Thomas Haldenwang und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier („keine mildernden Umstände“) lassen zumindest Äußerungen fallen, die in Richtung eines Verbotsverfahrens deuten. Ein Verbot einer politischen Partei ist immer ein drastischer Schritt. Hier aber würde es eine Partei treffen, die derzeit laut einiger Umfragen die stärkste Partei in Deutschland ist (wenn man CDU und CSU getrennt ausweist) und die auf kommunaler Ebene mittlerweile für absolute Mehrheiten gut ist. Ein Verbotsverfahren der AfD wäre also nicht nur ein drastischer, sondern ein absolut dramatischer Schritt.

Ein gegen die AfD gerichtetes Verbotsverfahren würde einen denkbar schweren Eingriff in das Recht auf politische Teilhabe darstellen, das die Grundlage jeder Demokratie bildet. Ein AfD-Verbot wäre der stärkste Beweis dafür, dass die Bundesrepublik selbst im Kreis der westlichen Länder einen antidemokratischen und antipluralistischen Sonderweg geht, der seinesgleichen sucht. Martin Sellner erklärt in seinem Video, warum die laufende Verbotsdebatte dennoch kein Grund dafür ist, den Kopf hängen zu lassen, und warum patriotische Vorfeldarbeit wichtiger denn je ist.