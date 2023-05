Sellner: Erdogans fünfte Kolonne

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt – und Präsident Erdogan muss um seine Wiederwahl bangen. Doch der amtierende Präsident hat noch ein Ass im Ärmel: die in Deutschland lebenden Türken. Unser Korrespondent Martin Sellner analysiert in obigem Video die Lage und erklärt, warum die sogenannten Deutsch-Türken Erdogans fünfte Kolonne sind.

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes. Quelle: COMPACTTV