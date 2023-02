Jahresenergie 2023: "Selbstbeherrschung im Ausbruch neu ordnender Seelenkräfte" mit Ingrid Raßelenberg

Hinweis: Die Ablösung unserer alten Bewusstseinsprägungen bewirkt, dass auch deren Außenweltdramen an Bedeutung verlieren. Im Zeitgeist des 21. Jahrhunderts offenbaren Ausdeutungen der ontologischen Mathematik deshalb vor allem das Primat der Macht-Thematik unserer immanenten Göttlichkeit! Im Einfluss der 2022 (noch bis 31.12.2023) geht es primär um die stille, ganz persönliche Entscheidung, in welche Richtung unser weiteres Erleben geht: Noch tiefer in den technokratischen Subhumanismus oder potenziell fortschrittlich in der „göttlichen ICH-Werdung“ durch die endgültige Anerkennung unserer immanenten Schöpfungspotenz.In jedem Fall durchleben wir weiterhin massive Umwälzungen mit spürbaren Ablösungs- prozessen von unserer gewohnten und vertrauten Selbstsicht und Lebensführung.

In derart verwirrenden Verwirbelungen ist ein sicherer, fester Bezugspunkt nötig. Dieser wird uns nach der Selbstkrönung die Selbstbeherrschung bieten. Selbstbeherrschung meint nicht Disziplin im Sinne von Einschränkung, sondern einzig die Herrschaft unseres machtvollen Seelenselbst über unsere gesamte Lebensführung! Teil 1:



Mit der Jahresenergie 2023 kommt mehr Bewegung ins Spiel, in dem galaktische Seelenkräfte ausbrechen und in das ohnehin schon gestörte Weltgetriebe eindringen. Ihre turbulente Wirbeldynamik wird in vielen Bereichen außergewöhnliche Abweichungen auslösen. Diese Ausbrüche haben nicht nur erstaunliche Enthüllungen und längst überfällige Entmachtungen zur Folge, sondern entgleisen auch Mechanismen alter Ordnungsgefüge. Selbstbeherrschung meint nicht Disziplin im Sinne von Einschränkung, sondern einzig die Herrschaft unseres machtvollen Seelenselbst über unsere gesamte Lebensführung! Dessen Animationskräfte fordern zwar die radikale Lösung unseres Bewusstseins aus dem tödlichen Sumpf seiner materialistischen Fesseln, wissenschaftlichen Befangenheit und gesellschafts-schematischen Konditionierung, fördern aber im Gegenzug unsere autonomer werdende Individualität.

Dieser Prozess, angeleitet und geführt durch die frühlingshafte ISIS-Energie 23, geht in Richtung Befreiung, geistige Erfrischung und fruchtbar belebende Erneuerung! Weitere Informationen unter: https://www.zahlenphysik.at/buch/ Teil 2:



Quelle: Anja Bielmeier