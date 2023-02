Kriegstreiberin Von der Leyen

Es ist ein demonstratives Zeichen: Erstmals in der Geschichte tagt die EU-Kommission in einem Kampfgebiet. Ursula von der Leyen und 15 ihrer Kommissare sind nach Kiew gereist, um den Kriegskurs gegen Russland weiter zu verschärfen. In pathetischen Worten hat Von der Leyen die Waffenbrüderschaft mit Selenski beschworen

Bahn: Countdown zur Freiheit Quelle: COMPACTTV