Bürger in Wut: Der Westen wacht auf!

Auch der Westen scheint aufzuwachen! Zumindest in den alten Bundesländern des Nordens werden links-grüne Parteien abgestraft. Gerade in Bremen konnte die rechtskonservative Partei „Bürger in Wut“ ein beachtliches Ergebnis hinlegen. Auch in Schleswig-Holstein konnte die AfD zulegen. Über den patriotischen Nordwind diskutieren TV-Chef Paul Klemm und COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACTTV