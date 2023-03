Nord-Stream-Terror: Die polnische Spur

Die Diskussion um die Anschläge auf Nord Stream nimmt wieder Fahrt auf. War es eine sogenannte pro-ukrainische Terrorgruppe, wie der Mainstream berichtet, oder waren es die USA selbst, so Seymour Hersh und die alternativen Medien. Die Rolle von Polen ist in beiden Positionen unterbelichtet. Dabei war Warschau immer einer der aggressivsten Kräfte gegen Nord Stream. Präsident Duda forderte am 23. August 2022 ganz unverblümt einen Abriss der Pipelines – das war ungefähr einen Monat vor der Sprengung.

Das sind einige unserer heutigen Themen: Frauentag: Lesben gegen Transen

Wartburg: Ein deutscher Kraftort

Georgien: Sieg des Westens

Lörrach: Wir haben Platz!? Quelle: COMPACTTV