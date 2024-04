61 Mrd. Dollar: USA mit Waffenrekord für Kiew

Es ist eine große und besonders gefährliche Enttäuschung. Kurz vor Bidens möglicher Abwahl als US-Präsident, beschließt der Kongress nun doch, Waffen und andere Unterstützung in Milliardenhöhe in die Ukraine zu stecken. Besonders irritierend: Donald Trump und seine Republikaner haben diese Entscheidung erst möglich gemacht. Was ist da los in Übersee?

Jürgen Elsässer und André Poggenburg haben die Antworten! Quelle: COMPACT-TV