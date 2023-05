Großdemo in Magdeburg mit Prof. Bhakdi u.v.w. (29. April 2023)

Unter dem Motto „Deutschland steht auf“ fand am 29.4.23 in Magdeburg eine Großdemo statt mit Prof. Bhakdi, Dr. med. Margareta Griesz-Brisson, Peter Ganz und viele weitere. Kla.TV war vor Ort dabei und zeigt Ihnen Eindrücke von der Demo und Auszüge aus den wichtigsten Reden. Erfahren Sie, was das Anliegen der vielen Menschen ist, die hier in Magdeburg gemeinsam friedlich demonstriert haben!

Wie bereits angekündigt, fand am 29. April 2023 in Magdeburg eine Großdemo unter dem Motto „Deutschland steht auf“ statt.

Kla.TV war vor Ort dabei und zeigt Ihnen Eindrücke von der Demo und Auszüge aus den wichtigsten Reden. Bleiben Sie dran – es wird spannend! Erfahren Sie, was das Anliegen der vielen Menschen ist, die hier in Magdeburg gemeinsam friedlich demonstriert haben!

Quelle: Kla.TV