Aufstand gegen USA: Dresden, Berlin, Ramstein

Aufstand gegen die USA! Landesweit wurde am Wochenende gegen Waffenlieferungen und Fremdherrschaft demonstriert. Rechte wie Linke gingen in Dresden und Berlin auf die Straße. Ein ganz besonderer Erfolg war die über 3000 Teilnehmer große Kundgebung vor der US-Luftwaffenbasis Ramstein. Die Friedensdemo von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht am Samstag brachte Massen von Menschen ins Berliner Regierungsviertel. Die Polizei spricht von mehr als 13.000, die Veranstalter von über 50.000 Teilnehmern.

Das sind einige unserer weiteren Themen: Wagenknecht: Tausende für Frieden

Siegesallee: Als Berlin noch schön war

Freddy: Das neue Vaterunser

