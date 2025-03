Europäischer Impfpass – Mittel zur Totalüberwachung?

Die Digitalisierung hat viele Vorteile und vereinfacht uns den Alltag. Hand in Hand mit ihr kommt jedoch auch direkt die Überwachung. Aktuell geschieht das mit dem digitalen europäischen Impfpass, der in Zukunft zu einem „Screening zur Impfmotivation“ genutzt werden kann. Um solches zu verhindern, ist Widerstand schon in den Anfängen nötig.

[Moderation:] Bereits während der Corona-Zeit wurde der Grundstein für eine europäische Impfkarte, zu Englisch European Vaccination Card, oder kurz EVC gelegt. Dies geschah mit der Gründung des „Global Digital Health Certification Network“, das seit 2023 von der WHO verwaltet wird. Das „Global Digital Health Certification Network“, kurz GDHCN [Global Digital Health Certification Network = GDHCN] soll mit seiner Infrastruktur gewährleisten, dass Gesundheitsdokumente zwischen Institutionen auch über Grenzen hinweg überprüfbar und übertragbar sind. Vom GDHCN aus werden nun die ersten Schritte unternommen, um eine Impfkarte in der gesamten EU einzuführen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV