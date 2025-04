Am Set: Kindesmissbrauch – den Opfern eine Stimme geben

Die Kinder und Jugendpsychotherapeutin Heidi Müller will mit dem Buch „Ich bin Marcella“ den Kindern eine Stimme geben, die Opfer von Missbrauch geworden sind. Viel zu oft hat sie die Erfahrung gemacht, dass auch offensichtliche Fälle gar nicht oder nicht adäquat gehört werden, auch vor Gericht. So sind die betroffenen Kinder weiterhin den Tätern ausgeliefert. In der anschließenden Diskussion werden auch Mechanismen enthüllt, welche sich in die medizinische und juristische Routine eingeschlichen haben: der sogenannte „False Memory Effect“ wird immer mehr zum Täterschutz herangezogen.

Auch die Ausmaße und die puren Zahlen des Missbrauchs werden angerissen und in Zusammenhang mit aktuellen, politischen Strömungen gesetzt. Das Buch „Ich bin Marcella“ will Eltern, Therapeuten und Fachkräften die Möglichkeit geben, sich den Opfern auf einfühlsame Weise zu nähern. Trotz aller Unfassbarkeit hat es ein ermutigendes Ende, in dem die Heldin der Geschichte sich ihrer eigenen Kraft besinnt. Das Buch ist bald im Umland Verlag erhältlich. Heidi Müller möchte unter dem Code #ichbinmarcella auf Instagram Opfern die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu erheben. Quelle: apolut