„Die Türkei muss raus aus der NATO“

Ein Interview mit dem türkischen Journalisten Can Cakir, Deutschland-Redakteur der Zeitschrift Aydinlik. Aydinlink ist eine kemalistische Zeitung, die zunächst gegen Erdogan kämpfte, nach dem verhinderten Putsch von CIA und Gülen-Sekte (2016) aber den patriotischen Schulterschluss mit ihm suchte. Aydinlik ist das Zentralorgan der Vaterlandspartei (Vatan) und hat gute Verbindungen in kemalistische Kreise des türkischen Militärs.

Das Interview wurde am Rande der COMPACT-Konferenz „Frieden mit Russland“ am 4.11.23 in Magdeburg geführt.

Quelle: COMPACT-TV