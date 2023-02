Generäle gegen den Krieg – Aufruhr meines Gewissens!

„…mit deutscher Vasallentreue folgen wir getreu der auf die Weltherrschaft ausgerichteten Kriegspolitik der USA...“ So beschreibt Manfred Grätz, Generalleutnant a.D. die tragische Vorgehensweise der Bundesregierung, die geschichtsvergessen und arrogant Deutschland in den Krieg mit Russland führt. Hören Sie im Einzelnen die Analysen und Warnungen dieses erfahrenen Militärs wie auch die seines Kollegen, Generalmajor Sebald Daum. Ihre eindringlichen Worte schlagen nicht nur in Militärkreisen hohe Wellen.

„Generäle gegen den Krieg“ - Generalmajor Sebald Daum a.D. und Generalleutnant Manfred Grätz a.D.: Mit offenen Briefen wenden sich zwei ehemalige Generäle der Nationalen Volksarmee der damaligen DDR an die Russische Botschaft in Berlin und rufen zu Frieden mit Russland auf. Diese Aufrufe haben nicht nur in Militärkreisen Wellen geschlagen. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV