M-PATHIE – Zu Gast heute: Dirk C. Fleck “Brauchen wir Helden?”

Dirk Curd Fleck ist Journalist und Romancier. Seit der Corona-Zeit haben sich bei Fleck Wohnzimmerlesungen etabliert. Sein neues Buch „Heroes“, das er seit vielen Jahren plante, ist nun fertiggestellt. In ihm hat Fleck 50 besondere Aktivisten porträtiert. Dirk C. Fleck schreibt für einige Alternativmedien, besonders für apolut, damals noch KenFM. Fleck ist ein Journalist alter Schule und hat mit großen Namen wie Günter Grass und Heinrich Böll zusammengearbeitet. Fleck ist ein Wortaktivist. Durch seine Texte beschreibt er oft sich selbst und seinen tiefen Glaube an die Schöpfung, die Natur und den Menschen. Für ihn ist der Mensch nicht schlecht. Viel eher wird er verführt von den bösen Mächten hinter dem Thron.

In diesem Gespräch spricht Fleck oft über Persönliches, über Journalismus, seine Liebe zur Natur und über Helden. Mehr über Dirk C. Fleck hier: www.dirk-c-fleck.de Quelle: apolut