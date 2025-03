Grüne und Merz: So bauen sie die neue Zensurbombe!

Von wegen "Schlimmer geht's nimmer". Obwohl sich CDU und Grüne vor der Kamera teils böse angiften, laufen hinter den Kulissen längst gemeinsame Pläne, wie man Hand in Hand das letzte bisschen Meinungsfreiheit abknipsen will. Was geplant ist und wie wirksam diese Maßnahme gegen unsere Rechte umgesetzt werden kann, verraten Ihnen TV-Chef Paul Klemm und Dominik Reichert im Brennpunkt des Tages.

