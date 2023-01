Basta Berlin (157) – Deutschland kaputt

Braucht das noch jemand oder kann das weg? Die Politik in Deutschland hat versagt: Während hunderte jugendliche Migranten das Silvesterfest in einen Bürgerkrieg verwandeln, loben Politiker in Neujahrsansprachen den ach so tollen Zusammenhalt im Land. Es ist genug! Dazu mehr in einer weiteren Folge BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben sich von Silvester noch nicht ganz erholt: Auf Berlins Straßen hatten sich erschütternde Szenen abgespielt, die wohl nur für so manch Politiker eine Überraschung waren. Denn wer die Augen vor den aktuellen Problemen des Landes nicht verschließt, der konnte damit rechnen. Stattdessen arbeitet die Regierung an einer weiteren Spaltung der Gesellschaft – und zwar mit Worten und Taten…

Quelle: Basta Berlin