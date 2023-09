Freddy: Scholz als großer Diktator

Freiheit ohne Gerechtigkeit ist eine Diktatur? Kanzler Scholz muss es ja wissen, oder er kann sich nachher wieder an nichts erinnern, sollte er mal wieder mit der Nase…Pardon, dem Auge drauf gestoßen werden. Und genau deshalb rennen die Menschen der AfD auch weiterhin die Türen ein.

Quelle: COMPACT-TV