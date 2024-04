Freddy: 5.000 Faultiere für Deutschland

Töröö! Nein, KEIN verspäteter Aprilscherz. Botswana schenkt uns Deutschen 20.000 lebende Elefanten! Warum eigentlich? Und was frisst so eine Horde an Ricardas überhaupt? Völlig Wurst, denn die Ampel will bereits 5000 neue Faultiere in den deutschen Behörden unterbringen. Wir haben also gar keinen Platz mehr, denkt sich unser Freddy!

