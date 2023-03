Dugin: Russland wird entweder zerfallen oder ein Imperium

In einem Interview für die Sendung "Golowanows Zeit" am Freitag erklärte der russische Philosoph Alexander Dugin, dass die Führungsriege Russlands in einem bestimmten Moment erkannt habe, dass das Land entweder zerfallen oder zu einem Imperium aufsteigen würde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Und sie habe entsprechende Maßnahmen eingeleitet." Quelle: RT DE