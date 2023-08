Jürgen Elsässer: Der grüne Morgenthau-Plan

Treiben uns die Grünen mit ihrer Klimapolitik in den Untergang? COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer meint: Ja. Er sieht die Öko-Partei als Vollstreckerin des Morgenthau-Plans. Weiterführend: In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ enttarnen wir die Grüne und Letzte Generation als Steigbügelhalter des Großen Geldes.

Klartext-Fürstin Gloria von Thurn und Taxis hat es bei Servus TV deutlich ausgesprochen:

„Russland dreht nicht das Gas ab, sondern vor ein paar Wochen hieß es noch: Wir müssen etwas leiden, weil das der Preis für die Solidarität mit der Ukraine ist. Wir dürfen den Russen kein Gas abkaufen, weil wir den bösen Putin nicht unterstützen dürfen. So hieß es die letzten Wochen. Jetzt ist plötzlich wieder alles anders: Jetzt ist es plötzlich das böse Russland, das uns kein Gas mehr verkaufen will. (…) Wir haben in der Corona-Zeit gesehen und gelernt, dass uns ununterbrochen etwas anderes gesagt wird, dass wir ununterbrochen mit neuen Nachrichten, die sich komplett widersprechen, irregeführt werden. Und genauso ist das jetzt auch. Wir können also nicht davon ausgehen, dass das, was wir lesen oder hören, wirklich stimmt, sondern es ist eine ununterbrochene Propaganda-Berieselung. Und man muss sich selber die Mühe machen und gucken: Was stimmt und was stimmt nicht. Durch die teuren Energiepreise wird Deutschland nicht mehr produzieren können – und das ist halt die späte Erfüllung des Morgenthau-Plans. Und das wollen ja die Grünen. (…) Der Traum der Grünen ist, dass Deutschland deindustrialisiert wird.“

Und auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer nimmt in dieser Hinsicht kein Blatt vor den Mund. In seinem Vortrag auf der COMPACT-Klimakonferenz sprach er Tacheles – und stellte die Grünen ebenfalls als willige Vollstrecker des Morgenthau-Plans an den Pranger.

Die Parallelen sind ja auch offenkundig: Der US-Politiker Henry Morgenthau (1891–1967), ein enger Freund und Berater Präsident von US-Präsident Franklin D. Roosevelt, war Finanzminister zwischen 1934 und 1945. Er wollte aus Deutschland eine Agrarwüste machen und entwarf unter der Schlagzeile „Deutschland ist unser Problem“ 1944 „den ungeheuerlichsten Massenmordplan, der je von menschlicher Rachewollust und Barbarei erdacht wurde“, so der amerikanische Literaturprofessor Austin J. App.

Kern des Morgenthau-Plans war die Zerstörung der deutschen Industrie, also der Lebensgrundlage des Volkes, die Zerstückelung des Reiches und die Abtrennung großer Gebietsteile. Roosevelt und Churchill stimmten dem Vorhaben auf der Konferenz von Québec 1944 grundsätzlich zu. Die Verwirklichung des Ansinnens wurde erst gestoppt, als der Kalte Krieg ausbrach und man die BRD als Puffer gegen die Sowjetunion brauchte.

Den Vortrag von Jürgen Elsässer sehen Sie in den Video unten:





Quelle: COMPACT-TV