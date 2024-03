Die Drahtzieher der EU – Die EU auf dem Weg zur Kriegs-Union

Zum Beschluss der Europäischen Union die Rüstungsindustrie in den nächsten Jahren massiv auszubauen: Was steckt hinter der EU: Die Europäische Union – und somit jeder EU-Bürger (!) – befindet sich somit auf dem Weg zur Kriegs-Union. Wie konnte es so weit kommen? Kla.TV beleuchtet in dieser Doku die Entstehungsgeschichte und Entscheidungsträger der EU – von den Gründervätern bis zur aktuellen Spitzenpolitik. Wer steuert die Europäische Union und welche Ziele verfolgt sie wirklich?

Das Friedensprojekt EU befindet sich im Krieg! Dies geht aus Äußerungen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 hervor. Er argumentiert, dass die Ukraine den Krieg ohne Munition nicht gewinnen könne. Borrell sagte: „Wir sind im Kriegsmodus." Es gehe jetzt darum, schnell zu reagieren. „Sind im Kriegsmodus" – EU verspricht Ukraine Hilfe bei Munition EU stockt Militärhilfe um zwei Mrd. Euro auf Eine Million Granaten in zwölf Monaten Die Mitgliedsstaaten wollen der Ukraine insgesamt „eine Million Schuss Artilleriemunition" binnen „zwölf Monaten" liefern...