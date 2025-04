M-PATHIE – Zu Gast heute: Ellen Michels "Dem Himmel näher kommen"

Ellen Michels ist Seelenmentorin. In ihren jungen Jahren arbeitete sie als Model, unter anderem mit Modezaren wie Albert Eickhoff und Karl Lagerfeld, und war zudem im größten Bekleidungskonzern Europas tätig. Seit fünfunddreißig Jahren ist Michels nun Beraterin und Coach für hochkarätige Führungskräfte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Noch als Karrierefrau erlitt Sie einen harten Schicksalsschlag. Dieser verband sie unerwartet mit einer Kraft, von der sie damals noch nichts ahnte, und über die sie heute sagt, dass sie göttlicher Natur sei.

Im Gespräch mit Rüdiger Lenz spricht Ellen Michels über den wichtigsten Prozess der Menschheit in unserer heutigen Zeit: den Erlösungsprozess. Dieser beginnt bei jedem Einzelnen und erzeugt eine Verbindung zur echten Schöpferkraft. Mit ihrer sanften und unaufgeregten Art erklärt sie diesen eloquent und schafft es, dass die Zuschauer einen besonderen Zugang tief in ihr Bewusstsein erhalten. Der Mensch ist abgeschnitten worden von seinem Erlösungsprozess, so sagt sie. Was dazu führt, dass dieser oft nicht zu seinen höheren Bewusstseinsschichten durchdringen kann.

Ellen Michels spricht aus, was viele denken und fühlen. Mit klaren und einfachen Worten zeichnet sie ein Bild, wie und warum wir in diesem Heute der Permakrisen gelandet sind und was wir als Gemeinschaft verloren haben. Sofern nicht jeder den Erlösungsprozess für sich selbst durchläuft, wird sich, besonders politisch, nichts ändern.

Es ist nicht einfach, die Menschen davon zu überzeugen, diesem wichtigen Heilungsprozess ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Das Schlüsselelement ist das eigene Dienenwollen, in Verbindung mit der eigenen menschlichen Kraft zur Schöpfung – was dann zu einem Navigationssystem für das eigene Leben wird.

Alles Weitere ergibt sich daraufhin von selbst – von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Wenn die Achtsamkeit zu dieser Kraft nicht nachlässt.

Mehr über Ellen Michels hier: https://ellen-michels.de/

Quelle: apolut