Deutschlandhass: Banaszak vernichtet Beweise!

Das Internet vergisst nie – und besonders dann nicht, wenn COMPACT-TV recherchiert! Der Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, hasst Deutschland. Soweit, so wenig überraschend. Doch unterhaltsam wird es, wenn der nun fürstlich bezahlte „Volksvertreter“ all seine deutschfeindlichen Aussagen verheimlichen will. Wie Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm ihm die Maske vom Gesicht reißen, sehen Sie jetzt im Brennpunkt des Tages!

