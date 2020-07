Hammer: Wird der Führerschein verboten?

In unseren Nachbarländern kehrt immer mehr die Normalität zurück, in Tschechien werden beispielsweise Mundschutz-Exit-Partys gefeiert. Anders als in Deutschland – wo jetzt sogar in Fitnessstudios Maulkorbpflicht herrscht. Trotz alledem gibt es immer mehr Menschen, die Zivilcourage zeigen und dies nicht mehr einfach so hinnehmen.

Auf der anderen Seite nimmt die Rassismusdebatte immer hysterischere Züge an – sodass jetzt in Berlin sogar Straßen umbenannt werden. Wird jetzt auch der Führerschein verboten? Mehr dazu in der neuen Sendung von SchrangTV.

Mein GEZ-Gerichtstermin: 10.07.2020 um 11 Uhr Sitzungssaal 005 in 14469 Potsdam, Friedrich-Ebert-Strasse 32



Quelle: SchrangTV