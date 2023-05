Der unsichtbare Krieg gegen die Menschheit - Interview von Götz Wittneben (Neue Horizonte TV) mit Raik Garve

Das Perfide an einem Informationskrieg ist, dass sich die Menschen, die ständig mit einem Mix aus Wahrheit und Lüge berieselt werden, selbst versklaven. Dies wirkt einem Virus gleich, der sich im Gehirn festsetzt und Überzeugungen bewirkt, die von außen implementiert werden, so Raik Garve. Diese Taktik bezeichnet er als strategische Waffe des unsichtbaren Krieges, in dem unsere Welt aktuell steht.

Im nachfolgenden Interview zeigt der Arzt und Gesundheitslehrer Raik Garve komplexe Zusammenhänge des lange zuvor geplanten unsichtbaren, dennoch tobenden hybriden Krieges auf. Spätestens seit Corona bekam ihn alle Welt zu spüren. In seinen Ausführungen behandelt er nicht Krieg durch bekannte Kriegswaffen, sondern hart um sich greifende manipulative Informationswaffen. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV