Kriegshexe Strack-Zimmermann

Die Rüstungs-Lobbyistin und FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack- Zimmermann hat sich für Fasching das passende Kostüm gewählt – sie jubelte über die Lieferung von Panzern an die Ukraine und will Kampfbomber liefern. Die Kriegshexe sagte bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst: „Von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministrabel, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin.“

Das Beste: Lettow-Vorbeck – Ehrung einer deutschen Legende Quelle: COMPACTTV