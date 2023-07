Welle der Überwachung nach Covid-Krise übertrifft Reaktionen auf 9/11

Diese Sendung setzt sich mit dem Thema auseinander, dass seit der Covid-Krise die digitale Überwachung drastisch zugenommen hat. Der österreichische Publizist im Bereich Science&Technology, Dr. Peter F. Mayer, spricht sogar vom Aufbau eines digitalen Gefängnisses durch EU, WHO, UNO und WEF. Erfahren Sie außerdem, was es mit dem ID-Wallet auf sich hat und welche Mittel uns (noch) bleiben, um uns zu wehren.

Kaum ein Instrument gewann in der Zeit der Corona-Krise so rasch an Gewicht wie die Nutzung digitaler Technologien. Das mit Abstand größte Problem digitaler Technologien erweist sich darin – ob es sich nun um digitale Pässe oder Währung handelt –dass sie gleichsam „auf Knopfdruck” kontrollierbar sind. Der britische Experte Edin Omanovic von der Menschenrechtsorganisation Privacy International sagte bereits im April 2020: „Die Welle der Überwachung, die wir sehen, ist so stark wie noch nie. Sie übertrifft sogar die Reaktionen der Regierungen weltweit auf 9/11.”...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV