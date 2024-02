Dirk C. Fleck mit seinen HEROES auf Lesetour

Julia Butterfly Hill ist eine von fünfzig Persönlichkeiten, denen Dirk C. Fleck in seinem neuen Buch HEROES ein Andenken gesetzt hat. Diese Menschen haben sich in den letzten hundert Jahren dem systemimmanenten Wahnsinn unter hohen Risiken entzogen oder widersetzt und für eine Gesellschaft gekämpft, deren Zusammenhalt durch Toleranz und Verständnis geprägt ist. „Eines habe ich während der Beschäftigung mit meinen Heroes gelernt,“ sagt Fleck: „solange wir unsere wahre Natur verleugnen, solange wir nicht mehr die Sprache des Herzens sprechen und uns stattdessen in mörderischer Konkurrenz gegenseitig die Zeit stehlen, um schließlich als willfährige Erfüllungsgehilfen einer skrupellosen, aber gut organisierten Elite zu enden, werden wir miteinander nie frei sein. Wird sich an dem Höllenritt, der uns vom wahren Leben fortführt, nichts ändern.“

Mit Julia Butterfly Hill startete der Autor seine HEROES-Lesetour in Mecklenburg-Vorpommern, die ihn bis in die Schweiz führen wird. Mehr zu Dirk C. Fleck hier: https://www.dirk-c-fleck.de/de/

Quelle: Friedenspanzer Lieferdienst