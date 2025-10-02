Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Antifa-Terror? Oktoberfest gesperrt!

Antifa-Terror? Oktoberfest gesperrt!

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Explosionen, Schüsse und mindestens ein Todesopfer - Ausnahmezustand in München und die Wiesn blieb über Stunden geschlossen. Dazu ein Bekennerschreiben auf einer Antifa-Seite. Was ist heute geschehen und wer sind die Verantwortlichen? Dominik Reichert und Paul Klemm haben die aktuellen Informationen zusammengetragen.

Quelle: COMPACT-TV

