Antifa-Terror? Oktoberfest gesperrt!

Explosionen, Schüsse und mindestens ein Todesopfer - Ausnahmezustand in München und die Wiesn blieb über Stunden geschlossen. Dazu ein Bekennerschreiben auf einer Antifa-Seite. Was ist heute geschehen und wer sind die Verantwortlichen? Dominik Reichert und Paul Klemm haben die aktuellen Informationen zusammengetragen.

