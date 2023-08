Ex-CIA Agent Kevin Shipp: 4.8 Millionen Amerikaner gebunden durch Geheimhaltungsverträge

Je höher der ehemalige CIA-Agent Kevin Shipp in seiner Dienststelle aufstieg, desto mehr bemerkte er illegale und verfassungswidrige Aktivitäten der Regierung. Ein Geheimhaltungsabkommen verbot es ihm aber, darüber zu sprechen. Welche Bedeutung hat dieses Prinzip weltweit? Könnte dieser Umstand eine Antwort sein, warum weltumspannende kriminelle Übergriffe elitärer Machtstrukturen auf Politik, Wirtschaftliche Gesundheit, Bildung, Militär nicht vehementer von Wistleblower aufgedeckt werden? Wie Kevin Shipp diesem „Gefängnis der Verschwiegenheit und Einschüchterung“ entkam, erfahren Sie in seinem spannenden Vortrag. Whistleblower aufgepasst!

Der ehemalige CIA Agent Kevin Shipp veröffentlichte 2012 in den USA ein Buch mit dem Titel „From the Company of Shadows“, zu Deutsch: „Aus der Schattenfirma“. Darin erklärt er, dass es in den USA eine „Schattenregierung“ gäbe, die außerhalb der Verfassung regiere. Dazu gehörten unter anderem die Auslandsgeheimdienste CIA und NSA, die zentrale Sicherheitsbehörde der USA, der Inlandsgeheimdienst FBI, die nationale Wetter- und Meeres¬behörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) und der nationale Wetterservice NWS.

An ihren verfassungswidrigen und illegalen Geheimprogrammen seien Hunderttausende von Menschen beteiligt. Kevin Shipp bezeugt, dass jeder Angestellte in einem geheimen Betriebsprogramm gezwungen werde, eine „Geheimhaltungsvereinbarung“ oder „Verschwiegenheitsvereinbarung“ zu unterschreiben. Wenn also jemand ein geheimes Programm enthüllt, kann ihm gekündigt werden. Ebenso können strafrechtliche Sanktionen verhängt werden, bis hin zu einer Gefängnisstrafe. In einigen Fällen wurden sogar Pensionsgelder blockiert, um Familien finanziell zu zerstören. Die Waffen, die Menschen zum Schweigen zu bringen, seien Angst und Einschüchterung....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV